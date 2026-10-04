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Каким будет курс доллара и евро в октябре в Украине: прогноз валютного эксперта

Каким будет курс доллара и евро в октябре в Украине: прогноз валютного эксперта

В октябре курс доллара в Украине, вероятно, будет находиться в диапазоне 44,6–45,4 грн, евро — 51,8–53 грн.

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