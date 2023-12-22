Депутат Бессараб предложила увеличить субсидию на ипотеку для многодетных семей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила увеличить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей, размер которой сейчас составляет 450 тысяч рублей.
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