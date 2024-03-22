40 человек погибли и еще 100 пострадали в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье,

Тимофей Самарский считаю всех причастных к терактам и в СВО казнить. Ввести на этот период смертную казнь для подонков.

ВБ Виктор Березин Полиция обязана и должна охранять такие концерты,а где они были. Очередные деньги вымагали с граждан. Или водку жрали по отделам. А смертную казнь за такие дела надо в водить срочно. И мигрантов гнать поганой метлой. Виктор Игоревич.