Стрельбу в "Крокус Сити Холле" устроили трое с автоматами в руках Три человека в камуфляже открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где сегодня должен был состояться концерт группы "Пикник", сообщают очевидцы.
40 человек погибли и еще 100 пострадали в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье,
Комментарии
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Тимофей Самарский
считаю всех причастных к терактам и в СВО казнить. Ввести на этот период смертную казнь для подонков.
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7 час.
ВБ
Виктор Березин
Полиция обязана и должна охранять такие концерты,а где они были. Очередные деньги вымагали с граждан. Или водку жрали по отделам. А смертную казнь за такие дела надо в водить срочно. И мигрантов гнать поганой метлой. Виктор Игоревич.
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4 час.
ninikooo Митусова
Только отмена Моратория на смертную казнь может кардинально изменить ситуацию в стране!!! Это было условием вступления в ЕС. Где мы и где ЕС?! Сколько гадостей нам сделало ЕС- пора давно на них « забить болт», хватит Уси/пуси разводить!!!
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3 час.
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