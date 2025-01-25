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«Амкал» сыграет с SD Family, «БроукБойз» – против Top Team в 3-м туре казахстанской медиалиги

Медиалига Казахстан, 3-й тур 25 января, суббота Unwanted Boys (Узбекистан) – Inform (Беларусь) – 14:00 SD Family (Казахстан) – «Амкал» (Россия) – 16:00 26 января, воскресенье «Жайдарман» (Казахстан) – «Впорядке» (Казахстан) – 14:00 Top Team (Кыргызстан) – «БроукБойз» (Россия) – 16:00 Матчи пройдут в Астане на «Астана Арене».

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