Бьянка Новаэс — бразильская модель, блогер и звезда Instagram

Бьянка Новаэс (Bianca Novaes) — бразильская модель и блогер, звезда Instagram и мировая знаменитость, с которой сотрудничают многие бренды (соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ).
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