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Гаджеты, уроки и помощь по дому — 3 вещи, из-за которых чаще всего ссорятся родители и подростки, и как избежать этих ссор

Гаджеты, уроки и помощь по дому — 3 вещи, из-за которых чаще всего ссорятся родители и подростки, и как избежать этих ссор

Как перестать воевать с подростком фото: Irene Miller/Shutterstock/Fotodom.ruКонфликты и споры из-за гаджетов, оценок или немытой посуды разгораются практически ежедневно в каждой семье, где есть подросток.

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