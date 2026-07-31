Как перестать воевать с подростком фото: Irene Miller/Shutterstock/Fotodom.ruКонфликты и споры из-за гаджетов, оценок или немытой посуды разгораются практически ежедневно в каждой семье, где есть подросток.
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