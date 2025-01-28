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Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд рублей, украденных на строительстве оборонных сооружений в Курской области

Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд рублей, украденных на строительстве оборонных сооружений в Курской области

Появились подробности резонансного уголовного дела, возбуждённого в Курской области. Расследование связана с миллиардными хищениями бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений для защиты от агрессии Украины.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А с кого требует с чинуш, с военных? Единственный способ полная конфискация и расстрел виновников.
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22 час.

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