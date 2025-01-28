Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд рублей, украденных на строительстве оборонных сооружений в Курской области

Появились подробности резонансного уголовного дела, возбуждённого в Курской области. Расследование связана с миллиардными хищениями бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений для защиты от агрессии Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии