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Автоэксперт Ян Хайцеэр посоветовал россиянам покупать автомобили на онлайн-аукционах в условиях санкций

Автоэксперт Ян Хайцеэр посоветовал россиянам покупать автомобили на онлайн-аукционах в условиях санкций

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал в интервью радио Sputnik, где искать недорогие автомобили в условиях ограничений и какие нюансы при этом нужно учитывать.

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