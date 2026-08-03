Защита обжаловала арест фигурантов дела об избиении ученого в Екатеринбурге

Защита обоих фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина обжаловала решение об их аресте.Защита обоих фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина - Аркадия Вагнера и Александра Реверука - обжаловала решение об их аресте.