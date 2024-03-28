Как сохранить Эверест чистым?

<p>Непал вводит новые правила для альпинистов, желающих покорить гору Эверест. Теперь каждый альпинист должен принести с собой свои экскременты с самой высокой вершины в мире, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии