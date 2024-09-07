Ковалев: система цифрового голосования на выборах в Москве отбила 120 кибератак

Московская система электронного голосования в первый день выборов успешно отразила 120 атак. Об этом сообщил РИА Новости председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.
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