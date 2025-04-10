Песков пояснил закрытый характер встречи Путина и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом проходит в закрытом режиме, несмотря на то, что были опубликованы кадры их приветствия.
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