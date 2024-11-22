50 российских режиссёров отказались снимать фильм про Донбасс и СВО. Сергей Жигунов создает многосерийный фильм «Порода», сюжет которого связан со спецоперацией и рассказывает о семье из Донбасса, охватывая при этом 100 лет – с начала XX века до наших дней.
Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?
Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Зато целыми дня детективы лупят смерь стрельба насилие кровь каждый вечерах всем каналам
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3 час.
Кот Рыжый
Это был бы идеальный вариант! ВСЕ! Именно все РЕЖИССЁРЫ ДОЛЖНЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ! Брать кредит, находить спонсоров и снимать фильм! А если за государственные деньги--то только то, ЧТО ГОСУДАРСТВО ЗАКАЗАЛО-КАК ГЛАВНЫЙ СПОНСОР ФИЛЬМА! Иначе так и будут херню снимать.....
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3 час.
Константин Самарин
Да всё просто, как три рубля: Все эти режиссеры мнят себя великими деятелями от киноискусства, и мечтают о мировой славе. Но, чтобы снискать всемирную славу, и премии, необходимо подходить под параметры требований западной культуры. А на Западе сейчас всё, что хоть как-то превозносит Россию-табу. Вот и боятся эти режиссеры попасть в "черный список".
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10 мин.
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