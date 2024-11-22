Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Да всё просто, как три рубля: Все эти режиссеры мнят себя великими деятелями от киноискусства, и мечтают о мировой сл...Метастазы либерал...
  • Александр Конкин
    Сидящие к камере Луганского СИЗО, командиры ополчения 2014 года, по "гениальному" Сурковскому плану слива Донбасса об...Бардак с мигранта...
  • Михаил Пантюхин
    Сдаётся мне, что либо российская власть становится (из-за отсутствия ответственности) мягкой и пушистый по отношению ..."Беспредел прекра...

Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?

Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?

50 российских режиссёров отказались снимать фильм про Донбасс и СВО. Сергей Жигунов создает многосерийный фильм «Порода», сюжет которого связан со спецоперацией и рассказывает о семье из Донбасса, охватывая при этом 100 лет – с начала XX века до наших дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Козлов
Зато целыми дня детективы лупят смерь стрельба насилие кровь каждый вечерах всем каналам
Ответить
3 час.
Кот Рыжый
Это был бы идеальный вариант! ВСЕ! Именно все РЕЖИССЁРЫ ДОЛЖНЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ! Брать кредит, находить спонсоров и снимать фильм! А если за государственные деньги--то только то, ЧТО ГОСУДАРСТВО ЗАКАЗАЛО-КАК ГЛАВНЫЙ СПОНСОР ФИЛЬМА! Иначе так и будут херню снимать.....
Ответить
3 час.
Константин Самарин
Да всё просто, как три рубля: Все эти режиссеры мнят себя великими деятелями от киноискусства, и мечтают о мировой славе. Но, чтобы снискать всемирную славу, и премии, необходимо подходить под параметры требований западной культуры. А на Западе сейчас всё, что хоть как-то превозносит Россию-табу. Вот и боятся эти режиссеры попасть в &quot;черный список&quot;.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх