Метастазы либерализма поразили общество. Оправится ли Россия?

Это был бы идеальный вариант! ВСЕ! Именно все РЕЖИССЁРЫ ДОЛЖНЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ! Брать кредит, находить спонсоров и снимать фильм! А если за государственные деньги--то только то, ЧТО ГОСУДАРСТВО ЗАКАЗАЛО-КАК ГЛАВНЫЙ СПОНСОР ФИЛЬМА! Иначе так и будут херню снимать.....

Константин Самарин

Да всё просто, как три рубля: Все эти режиссеры мнят себя великими деятелями от киноискусства, и мечтают о мировой славе. Но, чтобы снискать всемирную славу, и премии, необходимо подходить под параметры требований западной культуры. А на Западе сейчас всё, что хоть как-то превозносит Россию-табу. Вот и боятся эти режиссеры попасть в "черный список".