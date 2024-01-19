Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

Ощущение, что главному узбеку тюбетейка на мозг надавила, и он просто вытек. Иначе как еще можно расценить поток его его незамутненной, откровенной, чистой лабуды....

Если узбеку не нравится жить в России, значит он должен жить в Узбекистане (или там где нравится)!

Г

Геннадий

Как расценивать высказывание автора - "...Увы, это очень близко к реальности..." - он (автор) ставит под сомнение утверждение Толстого о том, что "...Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры..."?? Это как понимать? Зам. председателя ГД России Пётр Толстой клевещет на "белые и пушистые" землячества? "Близко к реальности?????" АВТОР, вы на чьей стороне(?), позвольте вас спросить...