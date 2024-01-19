Страна и люди
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Страна и люди

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Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

-Я видел съемку, где председатель Совета Федерации Верхней палаты госпожа Валентина Матвиенко критически говорила о гастарбайтерах и о том, что школьный материал она сравнивала с низким уровнем образования, что это, мол, писал какой-то гастарбайтер.

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Комментарии
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Ю
Юлия
Ощущение, что главному узбеку тюбетейка на мозг надавила, и он просто вытек. Иначе как еще можно расценить поток его его незамутненной, откровенной, чистой  лабуды....
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23 час.
Михаил Соков
Если узбеку не нравится жить в России, значит он должен жить в Узбекистане (или там где нравится)!
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22 час.
Г
Геннадий
Как расценивать высказывание автора - &quot;...Увы, это очень близко к реальности...&quot; - он (автор) ставит под сомнение утверждение Толстого о том, что &quot;...Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры...&quot;?? Это как понимать? Зам. председателя ГД России Пётр Толстой клевещет на &quot;белые и пушистые&quot; землячества? &quot;Близко к реальности?????&quot; АВТОР, вы на чьей стороне(?), позвольте вас спросить...
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22 час.

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