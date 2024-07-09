К юристу по семейным делам обратился давний клиент – Николай С., с которым они давно поддерживали деловые отношения.
Бывшая жена отдала ребенка отцу. Платит копейки, помощи нет, отец на грани…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Ну вот другая сторона медали "дайте мне сына, сам воспитаю")) Конечно жизнь тут далеко не сахар, как выясняется у бывшей жены. Два больных старых человека это величайшая нагрузка. "В результате отец просто признался, что его очень напрягает столь вольная жизнь бывшей жены, когда он привязан к ребенку 24/7." с .Какая же она вольная, если на ней два старых инвалида??? Поэтому заявления бывшего о том, что "она живет в собственное удовольствие" просто неуместно и даже подло. В остальном, все правильно и по закону. Лишить родительских прав мать? А зачем? Что это ему даст? Удовольствие от мести? Но сына-то все равно на ноги будет поднимать. Так пусть смирится и хоть как-то поможет своему ребенку быть счастливым и видеться с мамой. Тем более она всей душой стремится к участию в его судьбе.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии