Бывшая жена отдала ребенка отцу. Платит копейки, помощи нет, отец на грани…

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Maja
Ну вот другая сторона медали &quot;дайте мне сына, сам воспитаю&quot;)) Конечно жизнь тут далеко не сахар, как выясняется у бывшей жены. Два больных старых человека это величайшая нагрузка. &quot;В результате отец просто признался, что его очень напрягает столь вольная жизнь бывшей жены, когда он привязан к ребенку 24/7.&quot; с .Какая же она вольная, если на ней два старых инвалида???  Поэтому заявления бывшего о том, что &quot;она живет в собственное удовольствие&quot; просто неуместно и даже подло. В остальном, все правильно и по закону. Лишить родительских прав мать? А зачем? Что это ему даст? Удовольствие от мести? Но сына-то все равно на ноги будет поднимать. Так пусть смирится и хоть как-то поможет своему ребенку быть счастливым и видеться с мамой. Тем более она всей душой стремится к участию в его судьбе.
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