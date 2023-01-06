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Легенда серфинга Марсио Фрейре погиб на португальской волне в Назаре

Легенда серфинга Марсио Фрейре погиб на португальской волне в Назаре

ladbible.com Опытный серфер Марсио Фрейре, ставший одним из трех бразильских серферов, известных как "Бешеные псы", погиб в знаменитых атлантических волнах в Португалии в районе каньона Назаре — одного из самых ужасающих мест для этого вида спорта.

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