Легенда серфинга Марсио Фрейре погиб на португальской волне в Назаре

ladbible.com Опытный серфер Марсио Фрейре, ставший одним из трех бразильских серферов, известных как "Бешеные псы", погиб в знаменитых атлантических волнах в Португалии в районе каньона Назаре — одного из самых ужасающих мест для этого вида спорта.