Ракеты, беспилотники, воздушные шары: отражена ночная атака ВСУ на российские регионы

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 2 ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, 5 малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
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