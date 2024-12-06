ABC: Россиянка, улетевшая в Париж без билета, предстанет перед судом в США Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana В США предъявлены обвинения 57-летней россиянке Светлане Дали, которая незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка в Париж без билета.