Оперативно единовременную выплату получат больше бойцов СВО

Кабмин утвердил правила начисления единовременной выплаты контрактникам войск Росгвардии. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 года № 137 вступает в силу 22 февраля.
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