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Парламентская газета

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Оперативно единовременную выплату получат больше бойцов СВО

Оперативно единовременную выплату получат больше бойцов СВО

Кабмин утвердил правила начисления единовременной выплаты контрактникам войск Росгвардии. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 года № 137 вступает в силу 22 февраля.

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