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The Eurasia Daily news agency

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The legendary Ukrainian duo humorously responded to death wishes because of the Russian language

The legendary Ukrainian duo humorously responded to death wishes because of the Russian language

Legendary Ukrainian artists who reunited in the previously popular duet "Potap and Nastya" (Potap (Alexey Potapenko) and Nastya Kamenskikh) reacted with sad humor to the massive haight on social networks because of songs in Russian.

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