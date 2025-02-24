«Важная составляющая»: Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

Президент РФ Владимир Путин фактически предложил Соединенным Штатам, а возможно, и другим западным партнерам сотрудничество в добыче редкоземельных металлов, в том числе и на территории регионов, недавно вошедших в состав нашей страны.
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