Почему протесты против ТЦК не останавливают мобилизационную систему

Вечером 25 августа у служебного Nissan X-Trail в Тернополе собрались люди. Сначала был спор вокруг мужчины, с которым разговаривала группа оповещения ТЦК, затем удары по машине и физический конфликт.
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нет. это бабские бунты, а не классические протесты населения. у них у 9 из 10 исторически мещанская ментальность от предков селюков-хатаскрайников: "я как все - "за", но пусть делают, тем более воюют - другие". в промышленных регионах тоже так. ну может чуть получше. примерно 7 из 10. это наблюдал доподлинно. так что нет - не стоит надеяться, что там территории восстанут. но зато они легко покупаются