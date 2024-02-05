Нейротехнологическая революция

В конце января компания Илона Маска Neuralink впервые вживила нейрочип в мозг человека. В долгосрочной перспективе подобное достижение открывает дорогу к широкому спектру возможностей в рамках человеко-компьютерного взаимодействия.
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