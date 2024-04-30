FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 767 подписчиков

На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии. Почему это произошло?

На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии. Почему это произошло?

Пенсионный фонд Украины отменил выплаты пенсий для почти 300 тыс. переселенцев На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии, об этом сообщил Пенсионный фонд страны (ПФУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх