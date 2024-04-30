На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии. Почему это произошло?

Пенсионный фонд Украины отменил выплаты пенсий для почти 300 тыс. переселенцев На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии, об этом сообщил Пенсионный фонд страны (ПФУ).
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