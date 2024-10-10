Врач Дианова предупредила, что для диабетиков опасно красное мясо

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась информацией о негативных последствиях потребления красного мяса, которое, согласно последним исследованиям в США, может быть опасным для людей с диабетом.
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