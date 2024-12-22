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«Коммерсант»: банный комплекс и квартиры изъяли у экс-полицейского из Москвы

«Коммерсант»: банный комплекс и квартиры изъяли у экс-полицейского из Москвы

Недвижимость на сумму более 200 миллионов рублей изъяла Генеральная прокуратура в ходе изучения дела бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова.

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