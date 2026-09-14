Не каждый готов к популярности: лосёнок в "Калужских Засеках" испугался фотоловушки

В заповеднике "Калужские Засеки" показали забавные кадры с фотоловушки с участием пугливого лосёнка. На кадрах видно, как мама-лосиха спокойно пробежала по лесной тропе, а её малыш явно испугался камеры, передумал и поспешил обратно - в обход.