Врач объяснил, как выбрать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки должны быть качественными и с не очень темными стеклами. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Солнцезащитные очки должны быть качественными и с не очень темными стеклами. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Свежие комментарии