Вечерняя Москва

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Врач объяснил, как выбрать солнцезащитные очки

Врач объяснил, как выбрать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки должны быть качественными и с не очень темными стеклами. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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