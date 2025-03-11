Видеть мир. Офтальмолог Стоянова назвала симптомы глаукомы у молодых

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и врач-офтальмолог Гергана Стоянова рассказали о том, какие возрастные изменения начинаются в глазах после 45 лет, и как распознать глаукому и катаракту у молодых.
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