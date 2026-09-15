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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ланс» и Топпмеллер расторгли контракт после 6 матчей: «Тренер не поддержал реорганизацию его штаба»

« Ланс » объявил о расторжении контракта с Дино Топпмеллером по соглашению сторон. «По итогам многочисленных обсуждений, посвященных жизни команды, работе и организации тренерского штаба, «Расинг» сообщил своему тренеру о намерении провести реорганизацию штаба.

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