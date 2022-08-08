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Пушилин сообщил о ситуации в недавно освобожденном поселке Пески

Пушилин сообщил о ситуации в недавно освобожденном поселке Пески

Дмитрий Астрахань / Народные Новости Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики занимаются оперативными мероприятиями для полного освобождения поселка Пески, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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