Пушилин сообщил о ситуации в недавно освобожденном поселке Пески

Дмитрий Астрахань / Народные Новости Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики занимаются оперативными мероприятиями для полного освобождения поселка Пески, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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