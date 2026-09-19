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Царьград

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Олег Газманов отметил таланты победителей фестиваля "Родники"

Олег Газманов отметил таланты победителей фестиваля "Родники"

Фестиваль "Родники.Дальний Восток" в Биробиджане завершился победой четырёх финалистов из регионов ДФО.

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