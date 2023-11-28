Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зарплаты при капитализме

Зарплаты при капитализме

Средний курьер получает сейчас в Петербурге 115 тысяч рублей (ссылка). Забавный комментарий от профессионального кадровика:«Три резюме на одну вакансию ― это свидетельство серьёзного дефицита кадров.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вам то там в Питерах хорошо-о-о-о! Буржуи хреновы!
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16 час.

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