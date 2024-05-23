Звезда «Мастера и Маргариты» Снигирь показала сына от Цыганова

Юлия Снигирь предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. После шквала критики, обрушившегося на нее из-за ее романа с Евгением Цыгановым, звезда фильма «Мастер и Маргарита» старается не появляться на публике и не распространяться о своей частной жизни.