Опасность атаки: беспилотники в Тульской, Тамбовской и Рязанской областях

В Тульской, Тамбовской и Рязанской областях объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал об этом через Telegram, также сообщение опубликовано в приложении МЧС России.
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