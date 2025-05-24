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Опасность атаки: беспилотники в Тульской, Тамбовской и Рязанской областях

Опасность атаки: беспилотники в Тульской, Тамбовской и Рязанской областях

В Тульской, Тамбовской и Рязанской областях объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал об этом через Telegram, также сообщение опубликовано в приложении МЧС России.

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