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Сварку тележек для поездов ВСМ доверили роботам

Сварку тележек для поездов ВСМ доверили роботам

На заводе «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») введен в эксплуатацию новый роботизированный участок сварки тележек для современных электровозов, тепловозов, а также российских высокоскоростных поездов, сообщили в пресс-службе «Синары».

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