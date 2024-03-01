Белорусских криптовалютчиков обяжут платить налоги

Как сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, с 1 января 2025 года доходы от майнинга и продажи криптовалют физическими лицами будут облагаться налогом.
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