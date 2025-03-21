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Царьград

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Экспериментальный образец? Как неизвестный вражеский дрон достиг Энгельса

Экспериментальный образец? Как неизвестный вражеский дрон достиг Энгельса

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, предполагает, что сбитый в Энгельсе дрон ВСУ мог быть новейшей разработкой НАТО.

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