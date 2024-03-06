Россия отказывается от использования флагов Маршалловых островов и Либерии на нефтяных танкерах Татьяна АрестоваДесятки нефтяных танкеров, используемых Россией, в последние недели прекратили плавание под флагами Либерии и Маршалловых островов после ужесточения США контроля за санкциями в отношении связанных с ними судов.