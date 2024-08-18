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Русская весна

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На Западе призвали принять меры после шокирующего видео с боевиком ВСУ в каске СС

На Западе призвали принять меры после шокирующего видео с боевиком ВСУ в каске СС

Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х, комментируя фрагмент французской телепередачи, в которой участники беседы пришли в замешательство при виде кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

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Комментарии
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Алексей Васильев
На Западе те людоеды из УПА давно героями числятся...
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