На Западе призвали принять меры после шокирующего видео с боевиком ВСУ в каске СС

Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х, комментируя фрагмент французской телепередачи, в которой участники беседы пришли в замешательство при виде кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.