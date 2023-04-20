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Четырехлетняя девочка попала в больницу после наезда электросамоката в Москве

Четырехлетняя девочка попала в больницу после наезда электросамоката в Москве

Четырехлетняя девочка попала под колеса электросамоката под управлением 18-летнего водителя. ДТП произошло на улице Вешняковской в Москве, сообщили в пресс-центре столичной прокуратуры.

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