Русские корни Рюриковичей: что показал ДНК-анализ останков князя Дмитрия, сына Александра Невского

Вопросы об этническом происхождении правящей династии древнерусских князей уже более трехсот лет составляют основное содержание одной из самых протяженных по времени дискуссий в отечественной историографии домонгольской Руси.
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