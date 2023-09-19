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Владимир Путин подписал указ о “цифровом паспорте”

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, подписал указ о “цифровом паспорте”. Это нововведение позволит россиянам использовать цифровое удостоверение с “Госуслуг” вместо традиционного бумажного паспорта в некоторых случаях.

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