На Украину отправят французских и британских военных: главные новости СВО за 27 марта

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину для работы с украинской армией, российские военные водрузили триколор на пропускном пункте «Суджа», а Зеленский заявил, что РФ готовится к новому наступлению в ближайшие два месяца.