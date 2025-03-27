На Украину отправят французских и британских военных: главные новости СВО за 27 марта

МОСКВА, 27 марта, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину для работы с украинской армией, российские военные водрузили триколор на пропускном пункте «Суджа», а Зеленский заявил, что РФ готовится к новому наступлению в ближайшие два месяца.
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