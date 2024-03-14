В Архангельске построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Пятилетний план развития спортивной инфраструктуры Архангельска уже начинает воплощаться в жизнь. На первом заседании общественного совета по физкультуре и спорту при главе Архангельска обсудили перспективы этого года.
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