В Хакасии ликвидировали 190 опасных бурых медведей

В Республике Хакасия за минувшие выходные дни оперативные группы ликвидировали 16 бурых медведей, представлявших опасность для местных жителей.
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