Рост экспорта и падение импорта. Неоднозначные итоги майской статистики Китая

Рост экспорта поддерживает экономический рост Китая, несмотря на торговые разногласия с США. Несмотря на принятые американцами глобальные торговые ограничения майские внешнеторговые поставки выросли на 7,6% в мае 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, превысив прогнозы (6%).