РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Шор сообщил о запуске кампании за сближение Молдавии с ЕАЭС

Шор сообщил о запуске кампании за сближение Молдавии с ЕАЭС

Global Look Press/Vladimir Baranov Молдавский политик Илан Шор в преддверии референдума об интеграции Кишинева в Евросоюз заявил о запуске кампании, которая направлена на сближение страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх