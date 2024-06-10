Шор сообщил о запуске кампании за сближение Молдавии с ЕАЭС

Global Look Press/Vladimir Baranov Молдавский политик Илан Шор в преддверии референдума об интеграции Кишинева в Евросоюз заявил о запуске кампании, которая направлена на сближение страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
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