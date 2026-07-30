Вооруженный конфликт на Украине вступает в свою заключительную, но самую опасную фазу (он может продолжаться еще месяцами, но не обязательно).
"Адские санкции" против России сомнут Запад. Все зависит от Путина и Трампа
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Галина Чужая
Пожуём - увидим. Они так стараются убить медведя, что могут сами попасть в ловушку, приготовленную для него.
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1 м.
Андрей М
Согласен со многим, но... Считаю, что сегодня мы приблизились к ядерному противостоянию настолько близко, что надо быть готовым, что в любой момент "бахнет"! Может и не напрямую, но дебилы из Украины запросто могут применить "грязную" бомбу... Думаю, что это результат той осторожности, с которой Россия ведет войну! И если раньше немцы с осторожностью поставляли каски, то сегодня готовы поставить любое вооружение на Украину... "Эскалировать" необходимо было сразу, а не ждать пока вся Европа не скрываясь начала войну против России! И остановить эту войну можно, если нанести, хотя-бы разовый удар по некоторой инфраструктуре стран НАТО в Европе... Это может охладить горячие головы воинствующих еврочиновников! Иначе нам ядерной войны не избежать!
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1 м.
Атом Мартин
"Официальный крест на "духе Анкориджа" (больше в него никто не верит и в России), а принятие закона этот крест и поставит, лишит двух лидеров сильнейших ядерных держав мира последней возможности созваниваться в любой момент и предотвращать нежелательные опасные обострения, в том числе и прежде всего ядерные." Вот про некий дух - во первых что бы про него писать нужна точная картина этого духа и желательно что бы обнародовали и чем там разговор а не водили за нос , мол догадайтесь сами но был некий дух , и еще - почему Трамп резко изменил свое отношение , с этим надо разбираться по факту , подводить мир к ядерному конфликту это очень опасно , типа мол все остановится , а если не остановится , чего тогда ?
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1 м.
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