"Адские санкции" против России сомнут Запад. Все зависит от Путина и Трампа

Галина Чужая Пожуём - увидим. Они так стараются убить медведя, что могут сами попасть в ловушку, приготовленную для него.

Андрей М Согласен со многим, но... Считаю, что сегодня мы приблизились к ядерному противостоянию настолько близко, что надо быть готовым, что в любой момент "бахнет"! Может и не напрямую, но дебилы из Украины запросто могут применить "грязную" бомбу... Думаю, что это результат той осторожности, с которой Россия ведет войну! И если раньше немцы с осторожностью поставляли каски, то сегодня готовы поставить любое вооружение на Украину... "Эскалировать" необходимо было сразу, а не ждать пока вся Европа не скрываясь начала войну против России! И остановить эту войну можно, если нанести, хотя-бы разовый удар по некоторой инфраструктуре стран НАТО в Европе... Это может охладить горячие головы воинствующих еврочиновников! Иначе нам ядерной войны не избежать!