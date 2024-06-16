Лодка столкнулась с баржей на Оби: погибла женщина

Маломерное судно опрокинулось после столкновения с баржей в районе Димитровского моста. В Новосибирске в результате столкновения лодки с находившейся на стоянке баржей погибла женщина, ребенок и мужчина госпитализированы в больницу.
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